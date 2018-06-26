الاحتلال يجبر أهالي أم نميلة في النقب على هدم منزلين

النقب- وطن: بحضور قوات الاحتلال ووحدة "يؤاف" التابعة لما يسمى "سلطة توطين البدو"، وبعد اقتحام قوّة كبيرة من شرطة الاحتلال لقرية أم نميلة مسلوبة الاعتراف الموجودة في المخطط الهيكلي لمدينة رهط، أمس الإثنين، أُجبر بعض أهالي القرية على هدم منزليين تقطنهما العائلتين.

وأجبرت سلطات الاحتلال العائلتين على هدم المنزلين حتى لا يتم هدمها بالقوة وفرض عليهم غرامات مالية كبيرة، وتتكون العائلة الأولى التي تم تشريدها من 5 أفراد أما العائلة الثانية فتتكون من 7 أفراد بينهم أطفال وكبار في السن.

واضطرت العائلتين من سكان القرية في النقب مسلوبة الاعتراف على هدم منازلهما في سلسلة من هدم المنازل وتشريد سكانها منذ إجبار سلطات الاحتلال الشاب يوسف الزيادنة، يوم الأحد، على هدم منزله.

ويأتي هدم المنزلين بعد مرور عدة أسابيع من الاقتحامات والجولات المستمرة التي نفذتها سلطات الاحتلال ، على طوال امتداد مسطح أم نميلة مسلوبة الاعتراف، بشكل ترهيبي، الأمر الذي دفع الأهالي لهدم منازلهم بأنفسهم.

واعتدت وحدات من شرطة الاحتلال بمساندة وحدة "يوآف" التابعة لما يسمى بـ"سلطة تطوير وتوطين البدو" في النقب، ظهر الأربعاء الماضي، على أهالي قرية أم نميلة - الزيادنة مسلوبة الاعتراف، الواقعة شمال مدينة رهط، إثر اقتحامها بدعوى إلصاق أوامر هدم على بيوت في القرية، كما اعتقلت 8 شبان من سكان القرية بعد الاعتداء عليهم، حسب شهادات أهالي القرية.

"عرب 48"