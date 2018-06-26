أبو مرزوق: روسيا وعدت بمعارضة "صفقة القرن"

غزة- وطن: قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، إن الروس وعدوا وفد حركة حماس الذي كان في زيارة الى روسيا أمس الاثنين، بأنهم سيعارضون خطة ترامب او ما تعرف بـ "صفقة القرن".

وقال أبو مرزوق خلال مقابلة على قناة "الميادين": "اتفقنا مع الروس على أننا لن نسمح بدفع صفقة القرن". وأضاف أن الوفد سيزور بعد طهران ودول أخرى.

اختتم وفد قيادي من حركة حماس برئاسة عضو المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو أمس الإثنين، التقى خلالها الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسي السيد ميخائيل بوغدانوف في مقر وزارة الخارجية الروسية بموسكو.

وقال مسؤول كبير في حماس في غزة، وفق ما نقلته "هآرتس" إن توقيت الزيارة لم يكن مصادفة، وأنها جاءت بالتوازي مع زيارة الوفد الأمريكي برئاسة صهر الرئيس الأمريكي جارد كوشنير، إلى الشرق الأوسط. وقال إن "روسيا هي لاعب مركزي جداً في الشرق الأوسط، ولديها علاقة مباشرة مع جميع اللاعبين في المنطقة، من إسرائيل والسلطة الفلسطينية وحتى إيران"، مضيفاً أن الاجتماعات في موسكو ستتناول العديد من القضايا، من الوضع الإنساني في قطاع غزة إلى التحركات الدبلوماسية التي يحاول الأمريكيون قيادتها، وحتى محادثات المصالحة. إن تنسيق المواقف حول هذه القضايا مهم جدا بالنسبة لحماس".

ووفقًا للمسؤول الكبير، تتوقع المنظمة تدخلًا روسيًا في قضيتين رئيسيتين، إحداهما حصار قطاع غزة والأخرى المصالحة مع حركة فتح. وقال "إن موقف المنظمة هو أن الولايات المتحدة، وخاصة الإدارة الحالية، لا ينبغي أن تعمل كلاعب حصري في المنطقة وهي تقوم في الواقع بتطبيق السياسة الإسرائيلية".