أبو حسنة: مؤتمر الأونروا في نيويورك إيجابي وسنعلن عن التبرعات خلال ساعات

غزة- وطن: اعتبر المتحدث الإعلامي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عدنان أبو حسنة، مؤتمر المانحين الذي أقيم أمس في نيويورك خطوة إيجابية في سبيل سد العجز المالي التي تعاني منه الوكالة.

وقال أبو حسنة في تصريحات صحفية، إن الدول المانحة أعلنت خلال المؤتمر عن تبرعات، وسنعلن عن الأرقام خلال 24 ساعة.

وأكد أبو حسنة أن "أونروا" لم تكن تتوقع خلال المؤتمر سد عجزها البالغ 250 مليون دولار.

وأضاف"هناك إشارات من بعض الدول المانحة لمنح الوكالة تبرعات وستعلن هذه الدول عنها لاحقًا".

وأشار إلى أن الأرقام تحتاج ليومين للإعلان عنها، لمناقشة طبيعتها وحجمها مع الدول المانحة.

وتابع" المؤتمر خطوة مهمة للغاية في سبيل دعم مسيرة الأونروا في النصف الثاني من العام، لتمويلها ومساعدتها في ممارسة عملياتها ودفع رواتب موظفيها".

وأمس الاثنين عقد مؤتمر "التعهدات المستمرة" في مقر الأمم المتحدة بنيويورك للدول المانحة لوكالة الغوث، لمحاولة حل العجز الحاصل في ميزانية "أونروا" والبالغ نحو 250 مليون دولار.

وتحصل الوكالة على الدعم المادي عبر التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ومؤخرا قلصت الولايات المتحدة تبرعاتها مما عمل على زيادة العجز المالي لديها.

وتقدم الأونروا المساعدة والرعاية لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني منتشرين في الأردن ولبنان وسورية والأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة.

وتنعكس هذه الأزمة على الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين في مجالات التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية.

"صفا"