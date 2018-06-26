"التربية": الأحد القادم سنحدد موعد وآلية إعلان نتائج "الانجاز"

رام الله- وطن: أكد صادق الخضور الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، انه سيتم يوم الاحد القادم تحديد الموعد النهائي لنتائج الثانوية العامة "الإنجاز" حيث ستكون الوزارة قد انتهت من عملية التصحيح.

وبين الخضور ان اجتماع الاحد سيحدد موعد النتائج وآلية اعلان النتائج، نافياً ان يكون 7-7 -2018 هو موعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة كما يتم الترويج له.

ويشار الى ان وزارة التربية والتعليم بدأت بنظام "الإنجاز" لطلبة الثانوية العامة للعام الثاني على التوالي.