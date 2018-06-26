"هآرتس": لقاء جمع ماجد فرج وعباس كامل وميلادينوف في القاهرة

القدس- وطن: قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن اجتماع وصفته بـ "الهام" جمع الاستخبارات المصرية والفلسطينية، ومفوضية الأمم المتحدة في قطاع غزة.

وأوضحت "هآرتس"، أن الاجتماع ضم كلاً من رئيس الاستخبارات المصري اللواء عباس كامل، ورئيس الاستخبارات الفلسطيني ماجد فرج، والمفوض العام للأمم المتحدة في غزة نيكولا ميلادانوف.

وقالت أن هذه اللقاءات في ظل أحداث سياسية كبيرة تشهدها المنطقة ، خاصة الحديث عن صفقة القرن المرتقبة، وما يجري من خلالها لقاءات سياسية يقوم بها مبعوثا ترامب للشرق الأوسط.