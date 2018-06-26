عائلة الأسير المقعد معتز عبيدو تناشد للإفراج عنه

الخليل- وطن: ناشدت عائلة الأسير المقعد معتز عبيدو (33 عامًا) من مدينة الخليل، مؤسسات حقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن نجلها المريض الذي يعاني ويلات الأسر.

ودعت العائلة خلال حديثها لاذاعة صوت الاسرى، أصحاب الضمائر الحية بالضغط على سلطات الاحتلال لإنهاء معاناة نجلها المريض الذي يصنف من المحررين ذوي الحالات الصحية الخطيرة، ومعتقل منذ الخامس من فبراير الماضي، ويقضي حكمًا بالسجن ستة أشهر في أقبية الإداري.

ولفتت إلى أن نجلها القابع داخل سجن النقب الصحراوي أسير قبع سابقاً في ما تسمى عيادة سجن الرملة في اعتقالات سابقة، وتعرض لإهمال طبي متعمد بحقه.

وأوضحت أنه تعرض لإصابة بليغة عام 2011 تسببت له بشلل نصفي وشلل كامل في قدمه اليسرى، وتعرّض لإصابة أخرى في الاعتقال الأخير تسببت في بتر أحد أصابعه، علاوةً على تهتك بالمثانة والأمعاء وإخراجه بأكياس بلاستيكية خارج جسده، بالإضافة إلى تشنجات كهربائية حادة.

وذكرت أن شقيقه معتصم (29 عامًا) المعتقل منذ الرابع من أبريل الماضي داخل أقبية الإداري في سجن النقب، وهو طالب بكالوريوس بكلية الهندسة، وأسير سابق أمضى خمسة أعوام في أربعة اعتقالات سابقة.

يشار إلى أن عبيدو أسير سابق أمضى قرابة الثمانية أعوام في سجون الاحتلال، بتهمة الانتماء إلى حركة الجهاد الإسلامي، ومن أبطال معركة الحرية والكرامة الذين خاضوا الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجًا على ظروف اعتقالهم.