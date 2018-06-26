عائلة الجندي غولدن تهاجم ليبرمان بعد خطة الممر البحري لغزة

القدس- وطن: هاجمت عائلة الجندي الإسرائيلي هدار غولدن، والذي يعتقد أنه أسير حي لدى المقاومة في قطاع غزة منذ حرب 2014، وزير الجيش أفيغدور ليبرمان على خلفية التقارير الإعلامية التي وردت الليلة الماضية، حول موافقته على بناء ممر بحري لغزة مقابل إعادة الجنود الإسرائيليين.

وقال سمحا غولدن والد الجندي في تصريحات لإذاعة الجيش، إن الترويج لمثل هذه الخطة يعد كارثة حقيقية لا يمكن السكوت عنها.

وزعم "عدونا يهاجمنا ويحرق أراضينا، ويطلق الصواريخ علينا، ونحن نقدّم لهذا الوحش الطريق الآمنة من خلال تقديم حلول إنسانية له".

وعبر عن رفضه لأي مقترح لا ينفذ من خلاله قرارات الكابنيت بالضغط على حماس حتى إعادة الجنود لديها قبل أي مشروع.