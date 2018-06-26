73 مستوطناً يقتحمون باحات الأقصى بحماية مشددة

القدس- وطن: واصل المستوطنون، صباح الثلاثاء، اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

وأغلقت قوات الاحتلال الساعة الحادية عشر صباحًا باب المغاربة بعد انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية لهؤلاء المستوطنيين، وتوفير الحماية الكاملة لهم أثناء جولاتهم بالمسجد الأقصى.

وبحسب دائرة بالأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، فإن 73 مستوطناً بينهم 30 طالبًا من طلاب الجامعات والمعاهد اليهودية اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة منه.