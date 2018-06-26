الاحتلال يهدم موقفاً للمركبات ويجرف طرقاً زراعية في القدس

القدس- وطن: هدمت بلدية الاحتلال في القدس، اليوم الثلاثاء، موقفا للمركبات يعود لعائلة إياد رمضان بحي وادي حلوة، في بلدة سلوان، بحجة عدم الترخيص.

وقال شهود عيان، إن عملية الهدم تمت للموقف رغم أن صاحبه هدم سقفه وأجزاء من جدرانه قبل عدة أشهر.

وفي السياق ذاته، هدمت جرافات بلدية الاحتلال، اليوم سورا من صفائح "زينكو" في حي الطور/جبل الزيتون المطل على القدس القديمة.

الى ذلك، جرفت آليات بلدية الاحتلال طرقاً زراعية تخدم الأراضي المهدّدة بالاستيلاء عليها، كان الأهالي شقوها مؤخراً للوصول الى أراضيهم، في بلدة العيسوية في القدس.