استعدادات لاستقبال "اسطول الحرية" بجزيرة سردينا الايطالية

رام الله- وطن: من المقرر ان يصل اسطول الحرية المتوجه الى قطاع غزة، قادماً من السويد الى جزيرة سردينا الايطالية.

وتستعد قوى التضامن في جزيرة سردينا الإيطالية، مؤخرًا لاستقبال أسطول الحرية المتجه لغزة، والقادم من السويد، وذلك عبر برنامج أسبوعي متواصل.

وأعلنت جمعية الصداقة سردينيا فلسطين وعدد من قوى التضامن وحركة المقاطعة "بي دي اس" في جزيرة سردينيا الإيطالية عن برنامج أسبوعي لاستقبال أسطول الحرية المتجه إلى قطاع غزة والقادم من مملكة السويد.

وقال رئيس الأمانة العامة لاتحاد الجاليات والمؤسسات الفلسطينية، فوزي إسماعيل، إن برنامج الاستقبال يتضمن فعاليات ونشاطات لمدة أسبوع كامل يمتد من الأول وحتى يوم الثامن من تموز، يوليو المقبل.

واعتبر إسماعيل، أن الجهود المتواصلة في أوروبا للتضامن مع غزة جزء من حراك أوسع يتناول طبيعة الاحتلال ونظامه الاستعماري، مثمناً الجهد الجماعي في الجزيرة الذي يقوم عليه عشرات المتضامنين والأصدقاء وعدد من المؤسسات والجمعيات.

وكانت جمعية الصداقة سردينيا فلسطين قد أعلنت عن برنامج الاستقبال الذي يتخلله أمسيات ثقافية وسياسية وفنية تسلط الضوء على مسيرات العودة، وكسر الحصار ودور حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني، وتفعيل وتطوير حركة المقاطعة ضد الاحتلال وكشف الجرائم الاسرائيلية المنافية للقانون الدولي الانساني.