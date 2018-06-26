حماس: أسرى مقابل أسرى ورفع الحصار عن غزة حق طبيعي

رام الله- وطن: نفى القيادي في حركة حماس حماد الرقب وجود صفقة علنية، بحثها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع القيادة القبرصية تقضي باقامة مرفأ بحري للبضائع لقطاع غزة في قبرص، وتقديم مجموعة كبيرة من المكافئات والامتيازات الكبيرة لغزة مقابل افراج حماس عن الجنود او رفاة الإسرائيليين المحتجزين لديها.

وأضاف الرقب في تصريحات اذاعية أن الحركة ترفض اي ربط بين ملف الجنود الأسرى ومعاناة غزة، كما ان اي تسوية بخصوص غزة لا تقرره حماس وحدها وانما يجري نقاشها مع القوى الوطنية والاسلامية.

واعتبر أن كل ما يصدر عن الاحتلال لا يعدو ان يكون بالونات اختبار أو محاولات لجس النبض، رغم ان الحركة مرنة في التعاطي مع الوسطاء في ملف صفقة التبادل وتتعاطى مع تلك المساعي في اطار الشروط التي وضعتها حماس.

وعبر الرقب عن رفض حركته ربط منح تسهيلات لقطاع غزة بملف صفقة التبادل باعتبار أن الأسرى مقابل الاسرى، فيما انهاء المعاناة الانسانية في قطاع غزة فهو حق طبيعي غير قابل للتفاوض او الابتزاز لاستمرار الحصار.

"راية"