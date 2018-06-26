برنامج إقامة فنية لفنانين عالميين لاستكشاف مفهوم "الحركة" في فلسطين

سبسطية- وطن: أطلق المركز الثقافي الالماني الفرنسي في رام الله أول برنامج إقامة فنية ينظمها تحت عنوان "على الطريق" ويطرح من خلاله موضوع "الحركة" و"التنقل" في فلسطين. البرنامج الذي يشرف عليه القيّم جاك برسكيان يتخد من بلدة سبسطية التاريخية (شمال نابلس) مقرًا يجمع عشرة فنانين استطاعوا القدوم من أنحاء مختلفة من ألمانيا وفرنسا وفلسطين والتجمع في حوش دار كايد في سبسطية، في حين لم يتمكن الفنان المشارك من غزة، محمد أبو سل من الحضور بعد رفض منحه تصريحًا للدخول إلى الضفة الغربية للانضمام إلى الفريق.

ويحتل موضوع "الحركة" و"التنقل" الصدارة في الحياة اليومية في فلسطين منذ عهد ليس بقصير. التنقل من مكان إلى آخر، اختفاء الأمكنة عن الخارطة، البدء في رحلة لا تنتهي، أو العدول عن قرار المضي قدمًا في الطريق دون التمكن من العودة، هي أمور قد يواجهها الفلسطينيون، ولكن هذه المرة تُطرح هذه الأمور أمام فنانين من العالم للبحث واستكشاف الموضوع من جوانبه المختلفة.

ويتناول الفنانون المشاركون والذين يزور كثير منهم فلسطين للمرة الأولى هذا الموضوع من خلال 8 مشاريع سيتم تقديمها بعد انتهاء الإقامة الفنية في معرض في مقر المركز في رام الله بالإضافة إلى مكان إضافي آخر لم يتم تحديده بعد. وسينتهي البرنامج من خلال فعالية تستغرق 24ساعة يشارك فيها جميع الفنانين وتكون على شكل ماراثون فني كما سيتم إصدار مطبوعة.

ويؤكد جاك برسكيان، قيّم البرنامج، ومنى كريغلر، مديرة مؤسسة غوته في فلسطين، وآديل سبايسر مديرة المركز الثقافي الفرنسي في رام الله أن الهدف خلف هذا المشروع، هو جمع فنانين من بلاد مختلفة في فلسطين وإعطائهم الفرصة للعمل على موضوع الحركة والتنقل في بلد ذي جغرافية مفتتة، وهو سياق يشكل تحدي يأملون من خلاله أن يساهم في ترسيخ فهم أفضل لمفهوم الحركة في فلسطين.

الفنانون المشاركون هم: محمد أبو سل، ميرنا بامية، سوزان مطر، ديمة سروجي (من فلسطين)، لوكاس زيربست، والمجموعة الفنية ادنا مارتنيز وروميو ناطور، مايكل ماوريسينز (ألمانيا)، ماكسيم بالتيير وياسمين بن عبدالله (فرنسا).

يموّل هذا المشروع صندوق التمويل الفرنسي الالماني 2018، والمركز الثقافي الفرنسي الالماني في رام الله.