الفيفا يفتح تحقيقا ضد المصري صلاح.. لماذا؟

وطن: ذكرت تقارير صحفية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يعتزم النظر في عدم حضور النجم المصري محمد صلاح للمؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة السعودية ومنتخب بلاده، أمس الإثنين.

وقالت وكالة "رويترز"، إن الفيفا أمر بفتح تحقيق عاجل بخصوص عدم حضور صلاح للمؤتمر الصحفي.

وتنص قواعد بطولة كأس العالم على ضرورة حضور المؤتمر الصحفي الذي يعقد بعد كل مباراة، مدربا المنتخبين، إضافة إلى أفضل لاعب في المباراة.

وقال الممثل الرسمي للفيفا لوكالة تاس: "لقد حصلنا على معلومات تفيد بأن صلاح لم يحضر المؤتمر الصحفي الذي يجري فيه الإعلان عن أفضل لاعب في المباراة.. سنتعامل مع الوضع وفقا للقواعد الحالية للفيفا".

واختير محمد صلاح أفضل لاعب في المباراة التي جمعت المنتخبين العربيين، مصر والسعودية في كأس العالم، وكان يتوجب عليه حضور المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد المواجهة.

يذكر أن المنتخب المصري تلقى هزيمته الثالثة في بطولة كأس العالم في روسيا أمام منتخب السعودية في المباراة التي جمعتهما، الاثنين برسم الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.