جامعة القدس تخصص 25 منحة دراسية كاملة في البرمجة والعلوم والتكنولوجيا

رام الله - وطن: قررت جامعة القدس تخصيص 25 منحة دراسية كاملة للطلبة الجدد الذين سيلتحقون في جامعة القدس خلال الفصل الأول من العام الأكاديمي 2018/2019، في تخصصات علم البرمجة الحاسوب، الكيمياء والتكنولوجيا الكيميائية، الرياضيات، الفيزياء، والأحياء. حيث تغطي المنحة جميع الفصول الدراسية كاملة.

وتأتي هذه المنحة المخصصة للطلبة المتفوقين الراغبين في دراسة العلوم والتكنولوجيا، انطلاقاً من إيمان الجامعة بأهمية هذه التخصصات العلمية، ولتشجيع الطلبة المتفوقين على الالتحاق بها.

ويجدر بالذكر أن جامعة القدس قد فتحت أبواب القبول لأكثر من 120 تخصص بكالوريوس وماجستير في الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، المهن الصحية، الهندسة، الحقوق، العلوم والتكنولوجيا، الصحة العامة، الدراسات الثنائية، القدس بارد، الأعمال والاقتصاد، الدعوة وأصول الدين، القرآن، الآداب، هند الحسيني للبنات، والعلوم التربوية.

ويستطيع الطالب الحصول على طلب الالتحاق بالجامعة وتعبئته الكترونياً دون الحاجة للتوجه للجامعة، إذ يتوفر الطلب في كافة فروع البنك العربي، وفروع بنك فلسطين في (أبوديس، رام الله، بيت لحم، الخليل)، إضافة للدائرة المالية في حرم الجامعة الرئيس بأبوديس، وكلية هند الحسيني للبنات بالشيخ جراح.

كما ويستطيع طلبة الثانوية العامة تقديم طلب الالتحاق بجامعة القدس قبل ظهور نتائج الثانوية العامة من خلال تحميل رقم الجلوس، الأمر الذي يؤدي إلى تحميل نتائج الثانوية العامة الكترونياً لدى ظهورها. وذلك من خلال زيارة رابط موقع القبول في جامعة القدس: http://admission.alquds.edu

وتشير جامعة القدس في هذا السياق الى ان التقدم المبكر بطلب الالتحاق قبل ظهور نتائج الثانوية يعزز من فرص قبول الطلبة في التخصص الذي يطمحون اليه، وذلك نظرا للاقبال الكبير على برامجها المختلفة، تحديدا وان جزءا من هذه البرامج والتخصصات هي الوحيدة من نوعها ليس على مستوى فلسطين فحسب، بل على مستوى الشرق الاوسط برمته، ككلية الدراسات الثنائية وهي اول كلية من نوعها في منطقة الشرق الاوسط، التي تم تأسيسها عام 2015 بالتعاون مع الحكومة الالمانية، وتطرح نظاما تعليميا متطورا وفقا للنموذج الألماني الذي يجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي في تخصصات الهندسة الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات وادارة الاعمال، بحيث يقسم وقت طلبة البرنامج في هذه التخصصات خلال فترة دراستهم بين التعليم النظري في الجامعة والتطبيق العملي في احدى الشركات اوالمؤسسات المئة وعشرين الشريكة مع الجامعة في هذا البرنامج الفريد، كل وفقا لتخصصه. وقد عملت جامعة القدس مع الحكومة الالمانية على تاسيس هذا النظام التعليمي للمساهمة في رفع المستوى المهني والعملي لدى الشباب الفلسطيني، واستحداث فرص عمل للطلاب بعد تخرجهم وجسر الفجوة بين مخرجات التعليم الاكاديمي واحتياجات ومتطلبات المجتمع وضرورات التنمية واحتياجات سوق العمل الفلسطيني.

ومن ضمن هذه البرامج المميزة ايضا، كلية القدس بارد Al-Quds Bard وهي أول كلية علوم وآداب في الشرق الأوسط، تم تاسيسها بالشراكة مع كلية بارد في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمنح شهادة البكالوريوس في العلوم والآداب، اوشهادة الماجستير في برامج التعليم (MAT)، ويحصل الطالب خلال دراسته على شهادتين إحداهما من جامعة القدس والأخرى من جامعة بارد في نيويورك.

هذا اضافة الى مجموعة من الكليات النوعية والتي تلاقي اقبالا كبيرا يفوق قدرتها الاستيعابية، كالطب وطب الاسنان والصيدلة والهندسة، والتي يحقق خريجوها تفوقا مهنيا كبيرا.

ويتضمن طلب القبول نموذجا خاصا بالمنح والمساعدات المالية التي يقوم الطالب بتعبئته أضافة الى طلب القبول، والذي يتم بموجبه تحديد نسبة المساعدة المالية التي يتلقاها الطالب وفقا لظروفه المالية.

وتأتي هذه المنحة ضمن برنامج المنح والمساعدات المالية الذي توفره جامعة القدس لطلبتها، والذي يعد الأوسع ما بين الجامعات الفلسطينية، حيث يستفيد منه ما يزيد عن 45% من مجموع طلبة جامعة القدس. وتعمل الجامعة على تجنيد الأموال لصالحه لضمان حصول كافة طلبة الجامعة ممن يحققون الشروط الأكاديمية على التعليم الذي يستحقونه بمعزل عن القدرة المالية وذلك تنفيذاً للالتزام المبدأي الذي لطالما تميزت به جامعة القدس والمتمثل في عدم حرمان أي طالب من التعليم لأسباب مادية، وبذلك يكون المعيار الوحيد للدراسة في جامعة القدس هو تحقيق الشروط الأكاديمية.

لمزيد من المعلومات وللتقدم لهذه المنحة يرجى زيارة الصفحة الالكترونية: http://admission.alquds.edu