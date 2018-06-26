المحكمة العليا الأمريكية تصادق على قرار ترامب بحظر سفر المواطنين من دول مسلمة

وطن: صادقت المحكمة العليا الأمريكية اليوم على قرار الرئيس دونالد ترامب بحظر السفر، الذي يستهدف مواطني عدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة.

وبهذه المصادقة، يستطيع ترامب المطالبة بالتبرئة من تهم المحاكم الدنيا التي اعتبرت مرسوم الرئيس الأمريكي حول الهجرة انتهاكا للدستور وتمييزا ضد المسلمين.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فقد أصدرت هيئة المحكمة قرارها بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة لتنهي بشكل مؤقت معركة شرسة في ساحات المحاكم حول ما إذا كانت تلك السياسة تمثل حظرا غير قانوني على المسلمين. ويهيمن المحافظون على هيئة المحكمة العليا بأغلبية خمسة قضاة.

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وكان ترامب أصدر مرسوما، يطال مواطني سوريا وإيران واليمن والسودان والصومال وليبيا، في سبتمبر/أيلول عام 2017.