محكمة الاحتلال في "عوفر" تحكم على الأسير كمال الحيح بالسجن الفعلي لمدة سبع سنوات

وطن: قال محامي نادي الأسير الفلسطيني أكرم سمارة اليوم الثلاثاء أن المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في "عوفر" حكمت على الأسير كمال محمد الحيح (31 عاماً) من بلدة صوريف في محافظة الخليل بالسجن الفعلي لمدة سبع سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة (2000) شيقل.

وذكر المحامي سمارة أن سلطات الاحتلال وجهت للأسير تهم تتعلق بمقاومة الاحتلال والتي تمثلت بالانتماء إلى كتائب شهداء الأقصى، وإطلاق النار باتجاه سيارة عسكرية، وإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة.

يُشار إلى أن الأسير معتقل منذ السابع من حزيران/ يونيو 2016.