عزيز دويك لوطن:لا ارغب في رئاسة السلطة واتمنى العمر المديد للرئيس عباس

وطن: نفى رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك لوطن صحة ما نسب اليه من تصريح صحفي مفاده انه سيكون الرئيس القادم للسلطة الفلسطينية.

وكانت وسائل اعلام محلية نشرت تصريحات نسبتها الى دويك مفادها انه سيكون الرئيس القادم للسلطة الفلسطينية بعد الرئيس محمود عباس، بحكم رئاسته للمجلس التشريعي، لكن الدويك وفي تصريحات خاصة لوطن نفى صحة تلك التصريحات جملة وتفصيلا.

وقال دويك " هذا خبر عار عن الصحة وكذب وافتراء ولم يصدر مني هذا الكلام"، مضيفاً " لقد اتصلت على الوكالة التي نشرت الخبر وقلت لهم انتم تكذبون بشكل مباشر وهذا لا يليق بعمل وكالات الانباء"، مشيرا الى انه يتحدى ان تملك اي وسيلة اعلام اي ذرة مصادقية وتثبت تصريحه.

واكد دويك ان ما صدر منه من تصريحات عكس التي نشرت، قائلاً " انا لا ارغب في موضوع الرئاسة واتمنى للرئيس محمود عباس طول العمر، لانه لا نعلم ماذا سيخبئ لنا المستقبل، ولذلك ادعو الله ان يطيل عمر الرئيس ابو مازن وان يبقى رئيسا".

واشار دويك الى انه يسمع يوميا الشتائم بحقه من الكثير ، لكنه يترفع عن الرد عليهم، مستهجنا ردود الفعل تجاه تصريحات لم تصدر عنه.

ونفى دويك ان تكون لديه اي اتصالات مع المؤسسة الرسمية السياسية، قائلاً " لا يوجد اي اتصالات مع المؤسسة الرسمية، فهي تدير ظهرها لنا، ولا تدعونا ولا تكلمنا ولا تستقبلنا، وبالتالي نحن لا نعرض انفسنا عليها في ظل العقلية الاقصائية التي لديها".