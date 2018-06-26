قبرص تدرس عرضا من الاحتلال بشأن بناء مرفق بحري لنقل البضائع الى غزة

وطن: أعلنت نائبة المتحدث باسم الحكومة القبرصية كليليا فاسيليو، أن بلادها تدرس طلبا من الاحتلال ببناء مرفق بحري على الجزيرة لتوصيل البضائع إلى قطاع غزة المحاصر.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن وزير الحرب الإسرائيلي افيغدور ليبرمان عرض الاقتراح خلال زيارة الأسبوع الماضي إلى الجزيرة المتوسطية، حيث تنص الخطة على بناء رصيف بحري خاص لسفن الشحن التي تحمل بضائع متوجهة إلى غزة على بعد نحو 400 كلم من قبرص.

وعلق مكتب ليبرمان على الاقتراح، اليوم الثلاثاء، وقال متحدث باسمه لوكالة فرانس برس إن "ليبرمان والمؤسسة الأمنية إضافة إلى عناصر من المجتمع الدولي يقودون العديد من المبادرات التي تهدف إلى تغيير الواقع في غزة".

وأضاف أن أية فكرة لتحسين الوضع الإنساني (في غزة) مشروطة بحل مسألة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين في قطاع منذ 2014.

روسيا اليوم