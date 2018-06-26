طائرات الاحتلال تجدد عدوانها على غزة

وطن: جددت طائرات الاحتلال المسيرة عدوانها على قطاع غزة مساء اليوم الثلاثاء.

وذكرت مصادر اعلامية ان طائرة مسيرة للاحتلال قصفت بصارخ استطلاع ارض زراعية شرق بيت حانون.

وذكر اعلام الاحتلال ان الغارة دمرت سيارة يستخدمها مطلقو البالونات الحارقة من قطاع غزة تجاه الارض المحتلة.

وكانت طائرات الاحتلال، شنت اليوم الثلاثاء، غارات متفرقة على عدة مناطق حدودية شرق مدينة غزة.

وقصفت الطائرات بصاروخ مجموعة من الشبان أطلقوا بالونات حارقة باتجاه حرائش الاحتلال مجاورة لحدود شرق حي الشجاعية.

كما أطلقت الطائرات صاروخين قرب مجموعة أخرى كانوا بجانب سيارة شرق حي التفاح إلى الشرق من مدينة غزة، وتبع ذلك غارة ثالثة في ذات المنطقة.