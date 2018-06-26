الامم المتحدة: انتاج الافيون والكوكايين في العالم الى مستويات قياسية

وطن: بلغ الانتاج العالمي للكوكايين والافيون من كولومبيا وافغانستان على التوالي الى مستويات قياسية، كما افاد مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في تقريره السنوي الثلاثاء.

واكد التقرير ان انتاج الافيون ارتفع بنسبة 65% من 2016 الى 2017 ليصل الى 10.500 طن “وهو اعلى معدل سجله المكتب منذ أن بدأ مراقبة انتاج الافيون عالميا مطلع القرن الحادي والعشرين”.

وتتصدر افغانستان انتاج الغالبية العظمى للافيون مع 9000 طن اي بارتفاع بنسبة 87% عن عام 2016.

واورد التقرير ان “بين عوامل هذه الزيادة حالة عدم الاستقرار السياسي وغياب الرقابة الحكومية وقلة الفرص الاقتصادية”.

وادت زيادة الانتاج في افغانستان الى ارتفاع بنسبة 37% في المناطق التي يزرع فيها الافيون لتصل الى نحو 420 الف هكتار هذا العام، بحسب المكتب الذي اضاف ان اكثر من ثلاثة ارباع ذلك في افغانستان نفسها.

ووصل تصنيع الكوكايين في العالم في 2016 “الى اعلى مستوى يسجل حتى الان” حيث بلغ 1410 طن اي بزيادة بنسبة 25% عن عام 2015.

وسجلت كولومبيا اعلى نسبة من الانتاج الذي زاد باكثر من الثلث في الفترة بين 2015 و2016 الى 866 طنا.

وتبلغ المساحة التي تزرع فيها اوراق الكوكا، المادة الخام المستخدمة في انتاج الكوكايين، نحو 213 الف هكتار، 69% منها في كولومبيا.

ويمثل ارتفاع الانتاج في كولومبيا تحديا امام تنفيذ الاتفاق بين الحكومة والمسلحين من حركة الفارك المنحلة، وقال التقرير ان ذلك سيؤدي الى “تعزيز قوة وثروة جماعات تهريب المخدرات”.

وتابع التقرير ان اكثر انواع المخدرات استهلاكا في 2016 هو حشيشة الكيف المستخرجة من القنب، حيث استخدم نحو 192 مليون شخص هذا المخدر مرة واحدة على الاقل خلال العام الماضي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية