سلطات الاحتلال تضع شروطا لصفقة تبادل اسرى وحماس ترفضها

وطن: قالت القناة 12 العبرية ان حركة حماس رفضت الشروط التي وضعتها إسرائيل حول تبادل الأسرى.

وأكدت حماس أنه لن يتم مناقشة صفقة التبادل قبل الإفراج عن محرري صفقة شاليط الذين أعيد اعتقالهم بعد الافراج عنهم.

وكانت سلطات الاحتلال نقلت رسالة عبر اطراف دولية لـ حماس مفادها انها معنية بـ"صفقة تبادل سريعة" .

ووفق تقرير القناة العاشرة الذي نقلته صحيفة معاريف العبرية، فإن "اسرائيل" لن تقبل شروط مسبقة للمفاوضات ولن تطلق سراح 46 من محرري صفقة "شاليط" الذين أعيد اعتقالهم ولن تفرج عن أسرى قتلوا مستوطنين.

واضاف تقرير القناة أن "اسرائيل" لن تبرم صفقة على غرار صفقة "شاليط" التي ضمت الافراج عن مئات الأسرى كما لن يبرم اتفاق طويل المدى لوقف إطلاق النار ولن يطرأ اي تحسن ملموس في اوضاع غزة الانسانية طالما لم يتم التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى.