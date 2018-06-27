مصرع الشاب موفق عبد الرزاق واصابة 4 اخرين بحادث سير في واد الفارعه

طوباس- وطن: لقي الشاب ايهاب موفق رشدي عبد الرزاق (24 عاماً) من سكان طوباس، مصرعه واصيب 4 اخرون بحادث سير وقع الليلة الماضية في منطقة وادي الفارعه جنوب مدينة طوباس.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن الشرطة ابلغت في ساعات متأخرة من مساء امس الثلاثاء، عن حادث سير وقع في بلدة واد الفارعه جنوب طوباس بين مركبتين نتج عنه خمس اصابات من بينها اصابة مواطن وصفت بالخطيرة جداً، وتم نقلها الى مشافي نابلس وقد اعلن الاطباء عن وفاته لاحقا ووصفت باقي الاصابات بين المتوسطة والخطيرة.

واضاف ارزيقات إنه وصل لمكان وقوع الحادث مركبات الاسعاف والدفاع المدني وعملوا على اخلاء المصابين، وباشر خبراء الحوادث التحقيق بالحادث للوقوف على ملابساته كما تم اعلام النيابة العامة.