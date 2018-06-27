زعيم المعارضة الاسرائيلية: سنضم الجولان ولن نقبل بتقسيم القدس

القدس- وطن: قال يائير لابيد زعيم حزب "يوجد مستقبل"، المعارض في دولة الاحتلال، انه يؤيد حل الدولتين والانفصال عن الفلسطينيين، كما أسماه، فذلك أفضل للشعبين لكنه لا يقبل بعودة أي جزء من القدس الشرقية للفلسطينيين، واعتبر ذلك محط اجماع اسرائيلي.

لبيد تحدث لقناة "سي ان ان" الامريكية خلال زيارته لواشنطن للقاء اعضاء في الكنغرس في اطار حملة لتجنيد أميركي داعم لضم هضبة الجولان لدولة الاحتلال.

وزعم لبيد ان الفلسطينيين يرفضون الحوار كما فعلوا في العام 2000، حيث كرست الادارة الامريكية جهدها لايجاد حل للصراع، وجاهر لبيد بأن المرحلة المقبلة ستشهد تحركاً دبلوماسياً واسعاً لضمان تأييد العالم للخطوة التي اتخدتها اسرائيل منذ ثلاثين عاماً بضم هضبة الجولان السورية لاسرائيل.