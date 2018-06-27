للمرة الـ 130.. الاحتلال يهدم قرية العراقيب في النقب

النقب- وطن: هدمت سلطات الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب للمرة الـ 130 على التوالي.

وقالت مصادر محلية إن آليات الهدم الاسرائيلية مدعومة بسيارات تقل عشرات عناصر الشرطة والقوات الخاصة، اقتحمت القرية وشرعت بهدم منازلها.

وذكر أن عناصر شرطة الاحتلال أخرجوا أهالي القرية من منازلهم المقامة من الخشب والخيام عنوة إلى العراء، في ظل أجواء الطقس شديدة الحرارة، ثم أتت الجرافات عليها بالكامل.

يُشار إلى أن العراقيب واحدة من عشرات القرى الفلسطينية التي تصنها حكومة الاحتلال بأنها "غير معترف بها" وتنفذ بحق أهلها مخططاً تهجيرياً يسمى "برافر" لتهجير السكان ووضع اليد على أراضيهم لصالح مشاريع استيطانية.