بلدية سلفيت تطلق حملة لقتل الخنازير البرية التي أطلقها المستوطنون

سلفيت- وطن: دعت بلدية سلفيت، اليوم الأربعاء، المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر خلال حملة تنفذها اليوم بالتعاون مع الشرطة لقتل الخنازير البرية، منبهة إلى أنه سيسمع خلالها صوت إطلاق رصاص.

وذكرت البلدية في بيان لها أن قوة من الشرطة ستنفذ حملة لقتل الخنازير البرية التي أطلقها المستوطنون، وصارت تتكاثر بوتيرة تشكل خطرًا على المزارعين ومزروعاتهم.

وتسببت قطعان الخنازير بتخريب مزروعات مواطنين وهدم جدران استناديه، وصارت تتجول بين منازل المواطنين والحدائق المنزلية في أطراف سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة.