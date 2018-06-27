لجنة الخارجية والأمن في "الكنيست" تصادق على اقتطاع مخصصات الاسرى والشهداء

القدس- وطن: رغم معارضة حكومة الاحتلال، فقد صوتت لجنة الخارجية والامن في الكنيست على مشروع قانون قطع مخصصات الاسرى والشهداء الفلسطينيين من عائدات الضرائب والجمارك التي تجبيها حكومة الاحتلال وتسلمها للسلطة الفلسطينية.

وكان لافتاً تصويت اعضاء احزاب الائتلاف الحاكم والمعارضة على حد سواء، الى جانب مشروع القانون، الذي سيعرض على الكنيست يوم الاثنين القادم للتصويت عليه بالقرائتين الثانية والثالثة.

وزعم "افي دختر" رئيس اللجنة ان الهدف هو ارسال رسالة الى العالم والى السلطة الفلسطينية، ان اسرائيل لن تقبل بنقل اموال لتمويل من اسماهم "بالارهابيين" في اشارة الى الاسرى والشهداء الفلسطينيين.

وتقدر هذه المخصصات بحوالي 300 مليون دولار سنويا.