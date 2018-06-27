الشرطة تضبط 100 شريحة اتصال مهربة جنوب الخليل

الخليل- وطن: ضبطت الشرطة، 100 شريحة اتصال إسرائيلية مهربة كانت بداخل مركبة, في مدينة دورا جنوب الخليل.

وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، بأن عملية الضبط تمت أثناء عمل دوريات مركز شرطة دورا في شوارع المدينة، حيث أوقفت الشرطة مركبة لفحصها وتبين أنها تحتوي عدداً من 100 شريحة اتصالات إسرائيلية مهربة.

وبينت أنه تم استدعاء جهاز الضابطة الجمركية، وتسليمهم السائق والشرائح المضبوطة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.