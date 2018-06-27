فصائل المقاومة: القصف بالقصف

وطن: أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية مسئوليتها عن استهداف عددٍ من المواقع العسكرية في غلاف غزة بعددٍ من الرشقات الصاروخية رداً على استهداف سيارة مدنية بعد منتصف ليل الأربعاء.

وأكدت الفصائل في بيان مشترك أن "هذه العملية جاءت للتأكيد على أن القصف بالقصف وأننا لن نسمح للعدو بفرض معادلاته على شعبنا، وسنبقى الأوفياء لجراحات شعبنا ودماء شهدائه، ولتمضي كل مناشط شعبنا السلمية بخطىً واثقة، فخلفها مقاومةٌ موحدةٌ متكاتفة، جاهزةٌ للرد الفوري على أي عدوانٍ أو تغولٍ على أبناء شعبنا."

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قد قصفت سيارة مدينة يوم أمس في النصيرات وسط قطاع غزة، دون أن يؤدي القصف الى سقوط شهداء.