موسكو وواشنطن تتفقان على عقد قمة بين بوتين وترامب

وطن: أعلن الكرملين الاربعاء انه تم التوصل الى عقد قمة قريبا بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والاميركي دونالد ترامب “في بلد ثالث” بعد المحادثات التي اجراها مستشار الامن القومي الاميركي جون بولتون في موسكو مع بوتين.

وقال مستشار الكرملين يوري اوشاكوف لوكالات الانباء الروسية “يمكنني القول انه تم التوصل الى اتفاق لعقد قمة وحتى اتفاق على موعد ومكان” هذا اللقاء اللذين سيعلنا الخميس، واوضح ان اللقاء سيعقد “في بلد ثالث، وهو امر عملي جدا بالنسبة لروسيا والولايات المتحدة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية