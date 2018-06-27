واشنطن ستوقف تسليم طائرات أف-35 لتركيا في حال اشترت صواريخ روسية

وطن: أكد مسؤول أميركي الأربعاء أن الولايات المتحدة لا يزال بوسعها وقف تسليم طائرات اف-35 المتطورة لتركيا اذا اشترت منظومة صواريخ اس-400 الدفاعية.

وسلمت مجموعة لوكهيد العملاقة للصناعات العسكرية الأسبوع الماضي مسؤولين أتراكا أول طائرة اف-35 في تكساس، لكن مساعد وزير الخارجية ويس ميتشل حذر من أنه لا يزال بالامكان وقف الصفقة التي تشمل عددا كبيرا من الطائرات.

وقال المسؤول خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ ان الطائرات النفاثة المتطورة التي لا يرصدها الرادار ستبقى في قاعدة جوية في أريزونا في حين يتم تدريب الطيارين الأتراك وهذا يعطي وزارة الخارجية الوقت للتدخل.

وقال ميتشل للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ان الولايات المتحدة “تبقي الطائرات في عهدتها الى حين نقلها وهذا يحصل عادة بعد فترة تدريب طويلة، نعتقد أن لدينا السلطات القانونية التي تسمح لنا بوقف نقلها في ظل بعض الظروف بما في ذلك المخاوف الأمنية”.

وأضاف “بناء على ذلك، نعتقد أنه لا يزال لدينا الوقت والقدرة للتأكد من أن تركيا لن تمضي قدما بشأن صواريخ اس-400 قبل أن نتخذ قرارا بشأن الأف-35”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية