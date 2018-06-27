طولكرم: مسيرة ضد العقوبات على غزة

وطن: جابت مسيرة حاشدة مساء الأربعاء شوارع طولكرم ، مطالبة السلطة برفع عقوباتها الجماعية على قطاع غزة، فيما قامت قوات من الأمن بالزي المدني بتفريقها، حسب شهود عيان

وتجمع العشرات على دوار جمال عبد الناصر في طولكرم؛ استجابة لحراك "ارفعوا العقوبات" المطالب برفع العقوبات الجماعية التي تفرضها السلطة على قطاع غزة ودعم صموده في مواجهة الحصار.

ورفع المشاركون أعلام فلسطين واللافتات التي تنادي برفع العقوبات بشكل فوري والوحدة الوطنية على أسس ثورية ووطنية.

وشدد المشاركون على أن رفع العقوبات خطوة مهمة على طريق مواجهة "صفقة القرن"، ورددوا هتافات وطنية منها "حصارك يا غزة باطل".