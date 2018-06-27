حميميم: الخوذ البيضاء تحضر لعمل استفزازي في ريف إدلب بسوريا

وطن: أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن منظمة "الخوذ البيضاء" تحضِّر لعمل استفزازي باستخدام مواد كيميائية في محافظة إدلب السورية.

وقال رئيس المركز الروسي اللواء ألكسي تسيغانكوف أن المركز "تلقى اتصالا هاتفيا من سكان محليين من محافظة إدلب، ذكروا عن التحضير للاستفزاز من قبل منظمة الخوذ البيضاء".

وأضاف أنه حسب قول السكان الذين اتصلوا بالمركز، وصلت إلى إدلب يوم الأحد قافلة من 6 سيارات عليها شعار "الخوذ البيضاء" وشاحنة محملة بوسائل حماية وحاويات تحتوي على سائل وأجهزة فيديو و7 صواريخ.

وتابع: "بعد وصولهم إلى المكان قام 4 أشخاص مجهولون يرتدون ملابس خاصة ويحملون وسائل الحماية بحشو رؤوس الصواريخ بالسائل الذي نقلوه إلى المكان وبمسحوق".

روسيا اليوم