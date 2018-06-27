البرازيل تحسم صدارة مجموعتها وتصطدم بالمكسيك

وطن: أمنت البرازيل صدارة المجموعة الخامسة من كأس العالم، بفوز مريح على صربيا 2-صفر، الأربعاء، لتصعد إلى دور الـ16 رفقة سويسرا التي تعادلت 2-2 مع كوستاريكا.

وضربت البرازيل في الدور الثاني، موعدا "صعبا" مع المكسيك التي احتلت وصافة المجموعة السادسة، في حين تلتقي سويسرا مع السويد متصدرة المجموعة.

وفي المباراة الأولى، سجل باولينيو الهدف الأول لـ"راقصي السامبا" في الدقيقة 36، بعد تمريرة حريرية من زميله في برشلونة الإسباني كوتينيو.

وعزز تياغو سيلفا غلة المنتخب اللاتيني في الدقيقة 68، بضربة رأس متقنة سكنت شباك فلاديمير ستويكوفيتش حارس صربيا.

وفي المباراة الثانية، حقق المنتخب السويسري المطلوب بتعادله 1-1 مع كوستاريكا، ليخطف نقطة كفلت له الصعود ثانيا للمجموعة.

وتقدمت سويسرا أولا بهدف بريلين دزيمايلي الذي سدد من مسافة قريبة في شباك كيلور نافاس حارس ريال مدريد الإسباني، بعد نصف ساعة من الشوط الأول.

إلا أن كيندال واستون سجل تعادل للمنتخب الكاريبي في الدقيقة 56، من ضربة رأس قوية.

وسجلت سويسرا الثاني عن طريق البديل جوسيب درميتش قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي، بعد هجمة منظمة، قبل أن تتعادل كوستاريكا في الوقت بدل الضائع عن طريق ركلة جزاء.

وحسمت البرازيل صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، مقابل 5 لسويسرا، في حين ودع المونديال منتخبا صربيا (3 نقاط)، وكوستاريكا (نقطة واحدة).