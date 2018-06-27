آلية السفر عبر معبر رفح الخميس

وطن: أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة مساء الأربعاء عن أن السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة ليوم غدٍ سيكون للحافلتين الثامنة والتاسعة المتبقية من كشف أمس، بالإضافة إلى حافلتي (الجوازات المصرية والأولى) من الكشف الجديد.

ودعت الوزارة في تصريح مقتضب، المسافرين الواردة أسماؤهم في الحافلات المذكورة التواجد غدًا الساعة 7:00 صباحا في صالة "النجار" بخانيونس واصطحاب أمتعتهم للسفر.

وطالبت الوزارة المسافرين في باقي الحافلات بانتظار إعلان جديد بخصوص سفرهم.