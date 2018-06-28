بحضور وزير المخابرات فرج .. قمة سرية جمعت قادة مخابرات عربية والموساد

رام الله - وطن: ذكرت وسائل اعلام عبرية ان مدينة العقبة الاردنية احتضنت في الايام الماضية قمة سرية لقادة عدد من اجهزة المخابرات في المنطقة.

وقالت القناة العبرية العاشرة ان اجتماعا أمنيا سريا ضم قادة مخابرات السعودية والأردن ومصر والسلطة الفلسطينية والاحتلال في 17 حزيران بالعقبة للتباحث حول عملية التسوية السياسية .

واوضحت القناة ان الاجتماع تم برئاسة الفريق الأمريكي جاريد كوشنر وجيسون جرينبلات.

من جانبها قالت القناة العبرية السابعة ان الاجتماع الذي جرى عقده في العقبة جاء بناءا على طلب من مبعوثي الرئيس الاميركي كوشنير وغرينبلات ، في اطار جولتهما في المنطقة لتسويق صفقة القرن.

واوضحت القناة ان رئيس جهاز المخابرات العامة الاردني عدنان الجندي والمصري عباس كامل والفلسطيني ماجد فرج والاسرائيلي يوسي كوهين والسعودي بن حميدان شاركوا في الاجتماع.

ولم تورد اي من القناتين ما دار في الاجتماع.