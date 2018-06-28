هدم تجمع سكني في طمرة بالداخل المحتل

وطن: اقتحمت جرافات وآليات الهدم التابعة لسلطات الاحتلال ونحو 40 سيارة للشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها صباح الخميس، سهل مدينة طمرة بالداخل الفلسطيني المحتل، وهدمت تجمع سكني "عزبة" يعود للمواطن شادي كنانية، كما أحدثت خراباً في المنطقة.

وسبق تنفيذ هدم العزبة إغلاق تام للمنطقة ومنع الأهالي من الوصول إليها لمحاولة التصدي ومنع الهدم، فيما سادت أجواء من السخط والغضب بسبب تصعيد هدم المنازل في البلدات الفلسطينية في الآونة الأخيرة.

وقال رئيس بلدية طمرة سهيل ذياب إن "هذه الأعمال التي تنفذ، اليوم، هي أعمال همجية وبربرية، وخلافا لما تم الاتفاق عليه مع لجنة التنظيم والبناء، وكذلك مع قائد منطقة شفا عمرو في الشرطة، الذين أكدوا عدم معرفتهم بأي أمر هدم قريب، علما أنه جرى الاتفاق يوم الأحد الماضي على أن يتم التوجه للمواطنين في منطقة السهل وتسوية هذه الأمور، وحتى أن صاحب العزبة قال إنه مستعد أن يهدم بنفسه فيما لو تعثرت الحلول".

المصدر: عرب 48