الاحتلال في مواجهة بالونات حارقة تصل لبعد 40 كيلو متر

وطن: صادق قسم العمليات في الاركان العامة لجيش الاحتلال على توسيع تعبئة رجال الاحتياط في فرق الاطفاء لقيادة الجبهة لـ 27 فريق في أنحاء كتيبة غزة، وذلك من أجل التعامل بفعالية مع الطائرات الورقية والبالونات الحارقة المطلقة من قطاع غزة.

وجاء هذا القرار على خلفية تهديدات حماس بتوسيع بعد اطلاق الطائرات الورقية حتى 40 كيلو مترًا، وفق ما نشره موقع واللا العبري.

وقد نشر يوم امس فيديو يقول منتجيه أن لديهم بالونات خاصة ينوون اطلاقها نحو اسرائيل واشعال الحرائق في مناطق جديدة في اسرائيل.

وفي الاسبوع الماضي اتسع نطاق الحرائق باستخدام البالونات، واستخدم الجيش ضدهم رادارات للكشف عن الطائرات الورقية، طائرات اعتراضية ومحيدة، حتى انه أقام غرفة عمليات خاصة وحشد طواقم اطفاء مدنية وعسكرية لقيادة الجبهة.

ونقل مسؤولون في قيادة الجبهة أن الدمج بين مختلف العناصر يساعد بشكل كبير بالسيطرة على النيران التي وصلت في الايام الاخيرة لذروتها، 32 في يوم واحد.

ومن أجل التعامل بفعالية كبيرة قبيل احتمال أن تطبق حماس تهديداتها في الاسابيع المقبلة تقرر في قسم العمليات في الاركان العامة حشد طواقم احتياط اضافية "برتقاليين" من رجال اطفال لقيادة الجبهة، بحيث يستخدموا آليات اطفاء جديدة تم شراءها في السنوات الماضية وكذلك مقطورات تحمل اليات اطفاء صغيرة لكنها فعالة.

حسب قول المسؤولين في قيادة الجنوب، الخطوة الاولى كانت تشمل تجنيد طواقم فردية من رجال اطفاء برتقاليين قبل اسبوعين بعد أن رأينا أن هذه خطوة فعالة جدًا تقرر في المرحلة الثانية تجنيد 15 فريق.

وقال مسؤول عسكري لموقع واللا الإخباري أنه سيتم عقد جلسة تقدير وضع في الايام المقبلة حول الامر من أجل بحث تجنيد طواقم اضافية.

نقلا عن اطلس