الكويت تُمول اعادة بناء مستشفى الولادة في مجمع الشفاء في غزة

غزة- وطن: وقعت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الخميس عقدًا لإعادة إنشاء مستشفى الولادة في مجمع الشفاء بتمويل من دولة الكويت.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أنها ستغلق الجناح الغربي من قسم الولادة بمجمع الشفاء الطبي للبدء في المشروع.

ولفتت "الصحة" إلى أن المبنى الشرقي من مستشفى الولادة بمجمع الشفاء الطبي سيخصص لمراجعة حالات الولادة الخطرة التي تحتاج إلى متابعة سريرية خلال فترة الحمل.

وبيّنت أن خدمات الولادة الآمنة خلال فترة عملية إعادة البناء ستكون في مستشفى الخدمة العامة، وجمعية أصدقاء المريض، ومركز الصحابة ومركز الكرامة الطبيين في مدينة غزة.