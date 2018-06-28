الاحتلال يتهم ابو حميد بقتل جندي بشكل متعمد في الامعري

وطن: قدم الإدعاء العام لسلطات الاحتلال اليوم الخميس لائحة اتهام ضد الشاب إسلام أبو حميد من سكان مخيم الأمعري جنوبي رام الله بتهمة قتل جندي إسرائيلي بإلقاء حجر كبير على رأسه خلال اقتحام المخيم.

وبحسب القناة العبرية العاشرة فإنه وجه للشاب أبو حميد عدة تهم منها "التعمد في القتل بفعل إرهابي". على حد زعمهم

ومن المتوقع ان يتضمن الحكم، الى جانب السجن المؤبد، دفع تعويضات مالية لعائلة الجندي القتيل. فيما طالب وزير جيش الاحتلال باعدام كل من ينفذ عملية قتل ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.