سفن كسر الحصار تواصل رحلتها الى غزة

غزة-وطن: أكدت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة وتحالف أسطول الحرية، أن سفن كسر الحصار عن غزة تواصل طريقها إلى القطاع وفق المخطط لها.

وغادرت سفينتا "عودة" و"حرية" ميناء مدينة "قاديش" جنوب غرب إسبانيا، ودخلت من المحيط الأطلسي الى غرب البحر المتوسط في طريقها الى ميناء "كالياري" في جزيرة سردينيا الإيطالية.

وكانت المجموعات التضامنية الاسبانية نظمت عددا من الفعاليات والندوات حول الحصار ومعاناة غزة وواجب الشعوب والحكومات الأوروبية في إنهاء هذه الجريمة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وشارك في الفعاليات والندوات أعداد كبيرة من محبي العدل والسلام من الإسبانيين الذين هتفوا لغزة، وطالبوا حكومتهم بموقف قوي يساهم في الضغط على دولة الاحتلال لإنهاء الحصار .

من جانب أخر، سيصل القاربان الشراعيان المشاركان مع سفن كسر الحصار الى مدينة "ليون" الفرنسية عبر نهر "السين" مساء غد الجمعة.