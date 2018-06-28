الاحتلال يبحث عن آلية لتحويل الأموال لغزة دون إشراف حماس او السلطة

رام الله-وطن: قالت صحيفة "معاريف" العبرية على لسان مصدر أمني اسرائيلي كبير إن دولة الاحتلال، تبحث عن آلية لضمان وصول الأموال مباشرة إلى سكان قطاع غزة دون الرجوع الى السلطة الفلسطينية.

وأكد المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه ان إسرائيل تعتزم تقديم حزمة مساعدات كاملة إلى غزة في غضون شهر إلى شهرين، وأنها تبحث عن آلية لتحويل الاموال مباشرة للغزيين دون اشراف حماس او السلطة.

وقال "قبل الوصول إلى أي مواجهة عسكرية يجب استنفاذ كل الخطوات السياسية الدبلوماسية".