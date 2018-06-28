كوريا الشمالية: إعدام قائد في الجيش بـ 90 رصاصة لتوزيعه وجبات طعام إضافية لجنوده

وطن-وكالات: قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أعدم أحد قادة جيشه بـ 90 رصاصة، لأنه أمر بزيادة حصص الطعام والوقود لجنوده.

وبحسب الصحيفة فإن الجنرال هيون جي سونغ أعدم رميًا بالرصاص من قبل فرقة عسكرية مكونة من 9 جنود، وذلك بعد عرضه على محاكمة عسكرية وجهت له تهمة استغلال السلطة والتربح من العدو والاشتراك في أعمال ضد الحزب الحاكم.

وكانت صحيفة "NK Daily" اليابانية ذكرت ان الجنرال الكوري قام بتوزيع وجبات طعام إضافية لجنوده في موقع لإنشاء قمر صناعي.

واضافت أنه لم يكتف بتوزيع الطعام ولكنه قام أيضًا بتوزيع حصص إضافية من الوقود.

(القدس العربي)