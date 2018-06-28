الاحتلال يجري تجارب على مروحية غير مأهولة

رام الله-وطن: أعلن جيش الاحتلال أنه أجرى خلال الأيام الأخيرة تجارب في مطار مجدو العسكري على مروحية "كورمورن" الغير مأهولة، وذلك كجزء من استعداداته لشراء هذه المروحية .

ووفقا لموقع "كيكار شبات" فإن الحديث يدور عن مروحية غير مأهولة تتميز بخصائص وقدرات عديدة ، بما في ذلك أنها خفيفة الوزن ويتم التحكم بها عن بعد، وتستطيع الطيران لأكثر من مئة كيلو متر، كما أنها قادرة على حمل العتاد والمعدات اللوجستية والعسكرية بالإضافة إلى إخلاء الجرحى من ميدان المعركة .

هذا وتتميز مروحية " كورمورن" أيضا بقدرتها على الإقلاع والهبوط العمودي، بالإضافة إلى أنها مروحية شبحية، بحيث يصعب رصدها أو تعقبها من قبل الرادارات المعادية، كما أنها مزودة بمحرك طوربيد يمنحها القدرة على الطيران في أوساط الرياح العاصفة.