ليبرمان: لن نستجيب لضغوط شن الحرب وحسم المعركة الآن

وطن -وكالات: أكد وزير جيش الاحتلال افيغدور ليبرمان أنه لن ينجر وراء الاشخاص ذوي النفس القصير الذين يطالبون بشن حرب الآن وحسم المعركة، حسب زعمه.

و أوضح ليبرمان خلال كلمة القاها أثناء مراسم تخريج دورة طيران "نحن نسير وفق سياسة امنية جدية، و لن نستجيب لضغوط وسائل الاعلام او الشارع الاسرائيلي، مشيراً الى أن دولة الاحتلال تواجه تحديات وتهديدات كثيرة مع قطاع غزة وعلى الحدود الشمالية.

و أضاف ليبرمان: أن" الشيء الأهم بالنسبة لنا هو حفظ امن "اسرائيل"، فنحن نعمل وفق سياسة مسؤولة وفقا لمصالحنا، و ليس لدينا النية لننجر لحرب بل نحن من يقرر قيادة الحرب، و سوف نفعل ما نريد وكما ينبغي".