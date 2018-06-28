هولندا تدين هدم الاحتلال لتجمعات سكنية بالضفة

وطن-وكالات: أدانت هولندا اليوم الخميس، هدم ومصادرة الاحتلال الإسرائيلي تجمعات سكنية في الضفة الغربية.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الهولندية، في معرض ردها على استفسارات نواب في البرلمان الهولندي عن هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلية تجمعات سكنية في الضفة الغربية.

وذكرت الخارجية الهولندية، في البيان، أن أنشطة الهدم والمصادرات الإسرائيلية "تضرّ بالفلسطينيين"، معربة عن "قلق" بلادها من أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في المنطقة.

وأضاف: "الحكومة الهولندية تواصل عبر مباحثاتها الثنائية وعبر الاتحاد الأوروبي ممارسة ضغوط من أجل وقف هدم ومصادرة تجمعات الفلسطينيين".

وكانت الادارة المدنية للاحتلال أصدرت أمرا عسكريا يحمل الرقم "1797"، يقضي بإزالة الأبنية الفلسطينية الجديدة في المناطق المصنفة "ج"، ويعطي الإدارة المدنية صلاحيات واسعة بهدم أي مبنى لم تنته أعمال البناء فيه خلال 6 شهور من تاريخ إقرار الأمر العسكري.

ويشمل الأمر أيضًا أي بناء سكني لم يمض على سكنه 30 يومًا من تاريخ سريان الأمر، حتى لو كان مكتمل البناء، بحيث تعطى المنشأة سكنية كانت أو زراعية إخطارًا بالإزالة ينفذ خلال 96 ساعة؛ إلا في حال تقديم رخص بناء بالمنشآت، وهو ما يتعذر الحصول عليه من قبل السطات الإسرائيلية.