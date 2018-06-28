تونس تفوز على بنما بهدفين لهدف وتودع المونديال

وطن-وكالات: فاز منتخب تونس على بنما بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس في ختام منافسات المجموعة السابعة لكأس العالم (روسيا 2018).

وسجل لاعبو تونس أهداف المباراة الثلاثة، حيث تقدم منتخب بنما أولا عبر ياسين مرياح بالخطأ في مرماه بالدقيقة 33، ورد نسور قرطاج بهدفين لفخر الدين بن يوسف ووهبي الخزري بالدقيقتين 51 و66.

وحصد المنتخب التونسي 3 نقاط ليودع المونديال في المركز الثالث بانتصار شرفي، تاركا بنما في ذيل الترتيب بلا رصيد، بينما تصدر منتخب بلجيكا المجموعة برصيد 9 نقاط خلفه إنجلترا 6 نقاط.