أمريكا تتهيأ للحرب تحت الأرض

وطن-وكالات: قالت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية إن وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) تعتزم تخصيص ما يزيد عن 500 مليون دولار لتدريب الجيش على خوض عمليات تحت الأرض وفي الأنفاق.

وتأي هذه الخطوة، بحسب الصحيفة، ضمن استراتيجية البنتاغون بإعادة النظر في تقييم التهديدات المحتملة وإمكانية تغيير طبيعة العمليات العسكرية في الأفق القريب.

وتقول الصحيفة: إن تهديدات المواجهة المحتملة والمفترضة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية أو روسيا دفعت الجيش الأمريكي إلى تغيير رؤيته التدريبية للجنود، لافتة إلى أن قوات النخبة وحدها كانت المسؤولة عن خوض عمليات تحت الأرض، لكن الحروب في العراق وأفغانستان وسوريا كشفت عن زيادة عدد الاشتباكات الجارية في أنفاق المدن.

وترى الصحيفة أن القيادة العسكرية الأمريكية تؤمن بأنه بات من الضروري ضمان فعالية أداء القوات داخل أقبية وأنفاق في ظروف ظلام دامس.

وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن تعديلات تجري على العقيدة العسكرية الأمريكية، انطلاقا من إمكانية أن تصبح مدن مثل سول أو مدن في منطقة البلطيق على حدود روسيا الشمالية الغربية مسارح عمليات قتالية في المستقبل القريب.

(القدس العربي)