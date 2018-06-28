عائلات الجنود القتلى في "ناحل عوز" تتهم حكومة الاحتلال بالفشل والتقصير

وطن-وكالات: اتهمت عائلات جنود الاحتلال القتلى بعملية "ناحل عوز" التي نفذها مقاومون شرق قطاع غزة عام 2014، حكومتهم بالفشل والتقصير إزاء حماية الجنود في المعارك مع غزة.

ونشرت القناة "20" العبرية، في تقرير مصورٍ لها اليوم الأربعاء، مشاهد من المعارك التي دارت مع قطاع غزة وتسببت بخسائر كبيرة جدًا لجيش الاحتلال، حيث قالت إن أحد أقسى الأحداث عام 2014، هو عملية البرج العسكري في "ناحل عوز"، وأيام الحرب كانت قاسية.

وذكرت أن المقاومين الفلسطينيين نجحوا في التسلل إلى كيبوتس "ناحل عوز" ثم دخلت العملية التاريخ، مضيفة "يبدو أن الجيش استهان بالمهمات الموكلة إلى الجنود، قال لهم احرسوا هنا، وأعطاهم شعور بأنها مهمة جانبية، وبدون قيمة، وهذا خطأ كبير".

ونقلت القناة عن أحد الشهود قوله، إن العملية سجلت فشلا ذريعًا للجيش، ولا زالت يتردد صداه في أوساط جيش الاحتلال حتى الآن كمثال على الفشل، للضباط والقيادات من أصغرها لأكبرها.

ونقلت عن آخرين توجهاتهم حول فشل جيش الاحتلال، فأشاروا إلى أن الجيش لم يعط الجنود تعليمات جيدة ولم يحميهم، ولم يوجههم، قالوا لهم انظروا لغزة بزاوية 90 درجة، بالرغم من عمليات التسلل السابقة واختطاف شاليط قبلها.

(ترجمة شبكة قدس)