متحدين الغربة.. مبرمجين فلسطينيين يطلقون تطبيق "مغترب فود"

رام الله- وطن: أطلقت مجموعة شبابية من المبرمجين الفلسطينيين من قطاع غزة، تطبيق "مغترب فوود" ويعتبر أول تطبيق الكتروني ذكي عربي عالمي، يهدف الى تذكير المغتربين في بلا المهجر للأكلات التراثية والشعبية المحلية ويساهم في تقريب المغترب من وطنه واهله.

ويتميز تطبيق مغترب فوود بحسب القائمين بأنه لا يطلب من المشتركين دفع اي رسوم، وبأنه يوفر فرصة عمل للأسر المنتجة المغتربة عن طريق عرض الأطباق والأكلات الشعبية وترويجها بشكل مجاني عبر التطبيق، ومساعدة الشباب المغترب على إيجاد الأطباق والأكلات الشعبية والتراثية التى إفتقدوها في غربتهم.

وقال عبدالله جرغون وهو صاحب الفكرة "اتت الفكرة لتساعد المغتربين في بلاد المهجر بأن يجدوا الأكلات العربية والشعبية التى افتقدوها، وايضا لتذكير المغتربين والمهاجرين ببلادهم الأم".

وحول تسمية الموقع بـ مغترب فوود بين انه جمع بين كلمة مغترب ويقصد بها كل إنسان أقام في بلاد غير بلاده، ففارق الأهل والأوطان وسكن في شاسع البلدان، وكلمة فوود ويقصد بها جميع الأكلات التراثية والشعبية المحلية.

ويفتخر القائمون على المشروع بأن انجازهم عربي المنشأ مؤكدين أن العرب مهد الحضارات ولا نزال نسقي العالم علما ومعرفة متمنياً ان يحقق التطبيق تشاركية واسعة تنافس مواقع التطبيقات الأجنبية الكبرى.

وعن طريقة التسجيل في التطبيق أوضح عبدالله جرغون أنه من خلال كتابة (مغترب فوود، او تطبيق مغترب فوود) في محرك البحث غوغل سوف تجد رابط التحميل مباشرة او الدخول الى موقع التطبيق، بعد تحميل التطبيق يمكنك الاختيار ما بين مغترب او شيف ،اذا كنت تجيد مهارة الطبخ يمكنك التسجيل كطباخ وإضافة الوجبات والأكلات التى تجيدها، وإذا كنت تبحث عن أكلات شعبية يمكنك التسجيل كـ أكيل.

ودعا جرغون جميع المغتربين العرب إلى التسجيل في تطبيق مغترب فوود، والمشاركة فيه ليكون بصمه لتذكير المغتربين والمهاجرين ببلادهم.

وكان تطبيق مغترب فوود انطلق في خمسة دول فقط من بينها النمسا على نظامي الأندرويد وios قبل ايام ويضم حاليا أكثر من 672 طباخ.

أهداف وطريقة عمل التطبيق:

- يوفر فرص عمل للأسر المغتربة والمنتجة ويدعمهم في طريق النجاح للنهاية.

- طريقة استخدام سهلة وبسيطة جداَ لإضافة ملف شخصي للطرفين الطباخ والمستهلك بخطوات مبينة وواضحة.

- للمستهلك: نظام تشغيل GPS لمعرفة اقرب مطعم / اسرة منتجة بالإضافة لموقع المستهلك للطباخ.

- إتاحة إضافة الأكلات والوجبات بكل سهولة للطباخ.

- إتاحة الانتقال السلس بين المطابخ و الوجبات للمستهلك.

- توفير طريقة التوصيل المناسبة لكل مستهلك.

- توفير الطريقة الأنسب للطرفين لعملية الدفع.

- إتاحة استخدام التقييم للأكلات والمطابخ بشكل مستمر لتحسين وتطوير الخدمات بشكل فوري.