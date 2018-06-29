إغلاق محطتين لبيع المحروقات ومصادرة 5500 لتر مهرب في قلنديا

رام الله- وطن: أغلقت طواقم الضابطة الجمركية والامن الوقائي، وبدعم ومساندة الاجهزة الامنية، فجر اليوم الجمعة، محطتين عشوائيتين لبيع المحروقات والتحفظ على 5500 لتر سولار وبنزين مهرب ومضختين لتعبئة الوقود، في منطقة قلنديا شمال مدينة القدس.

وافاد بيان للعلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية انه بتعليمات وتوجيهات الحكومة وبمتابعة قيادة الأجهزة المختصة (الضابطة الجمركية والأمن الوقائي) وبمراقبة متواصلة وحثيثه لنقاط بيع المحروقات العشوائية والمغشوشة، وغير القانونية، تمكنت طواقم الضابطة الجمركية والأمن الوقائي فجر اليوم من إغلاق محطتين غير قانونية ومصادرة محتوياتها من محروقات ومعدات ومضخات للتعبئة.

واكد البيان ان العمل متواصل للقضاء على هذه الظاهرة، والحد منها وسيتم اتخاذ اجراءات وعقوبات مشددة لمروجي المحروقات المهربة والمغشوشة لما تلحقه من ضرر وخسائر جسيمة على المركبات والاليات، حيث ان عملية الخلط والغش بمواد خطره وكيماوية تضر بصحة وسلامة المواطنين.

وختم البيان بأنه تم التحفظ على المضبوطات لحين استكمال الاجراءات القانونية اللازمة.